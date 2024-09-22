Пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов. «Ситуация треш»

Мэр Тихорецка Голубь: после атаки БПЛА эвакуированы два поселкаЭвакуированные жители Тихорецкого района Краснодарского края в пункте временного размещения, 21 сентября 2024 годаЕлена Задворная/ТАСС Дроны вновь атаковали районы, где находятся армейские склады боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии