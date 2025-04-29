Новые подводные лодки Южной Кореи

Южная Корея является одним из мировых лидеров в судостроительной отрасли. Хотя в основном это гражданские суда, ее верфи все более агрессивно выходят как на внутренний, так и на внешние рынки боевых кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и правоохранительных органов, в том числе и подводных лодок.