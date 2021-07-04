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Угнетение женщин женщинами

Угнетение женщин женщинами

Привет, Морена! Мне очень нравится твой журнал и статьи. Хотела бы поднять тему однополого сексизма в твоем журнале.

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Wlad Wlad
Какие могут быть "крылья" у ПАРАЗИТОК? Создайте СВОЕ и "летайте" сколько душе влезет. *** Один нюанс, у фемизданутых самок нет НИ ДУШИ И НИЧЕГО СВОЕГО.
Анна Anmi
Дикие народы любят свобод, цивилизованные - порядок. Как сказал классик. Поэтому не права авторша. наоборот - слишком много этой свободы, когда одной женщине разрешается оскорблять и унижать другую. Пора порядок наводить. Для начала - навести порядок в собственной голове, в том числе авторше.

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