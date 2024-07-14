КВН как кузница предателей: Как комики сбежали и гадят России исподтишка

Коллаж Царьграда Вчера 17K прочитали Значительная часть нынешнего шоу-бизнеса имеет кавээновский опыт — неудивительно, что и среди либералов-предателей, осудивших СВО, есть люди с опытом участия в этой игре.
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