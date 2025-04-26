Глобальные изменения на горизонте: Госдума о будущем Крыма и международной политики Юлия ЧелкановаКрым продолжает оставаться в центре международного внимания, и его статус может кардинально измениться в ближайшем будущем.
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