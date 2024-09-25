Магнит для хакеров: почему злоумышленники часто взламывают почту Google

МОСКВА, 25 сентября, ФедералПресс. Сегодня в Общественной палате РФ прошло заседание круглого стола на тему «Двухфакторная теория «мотивации» Google: почему ИТ-гигант подвергает опасности своих пользователей».
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