+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Студенты президентской академии РАНХиГС посетили Экспертно-криминалистический центр

Студенты президентской академии РАНХиГС посетили Экспертно-криминалистический центр

В Казани в рамках акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, полицейские провели экскурсию для студентов первого курса казанского филиала президентской академии РАНХиГС в Экспертно-криминалистический центр регионального МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх