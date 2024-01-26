Студенты президентской академии РАНХиГС посетили Экспертно-криминалистический центр

В Казани в рамках акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, полицейские провели экскурсию для студентов первого курса казанского филиала президентской академии РАНХиГС в Экспертно-криминалистический центр регионального МВД.
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