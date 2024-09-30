Экономический эффект для каждого участника нацпроекта «Производительность труда» в регионе составил в среднем 8,5 млн рублей

Экономический эффект для каждого из нижегородских предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», где работали эксперты РЦК (регионального центра компетенций), составил в среднем 8,5 млн рублей.
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