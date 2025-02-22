BNB выдержал медвежье давление и не опустился ниже $600 - аналитика и прогноз от CCN

Цена BNB, похоже, выдержала недавнее медвежье давление и не опустилась ниже $600. Несколько дней назад криптовалюта не смогла повторно протестировать уровень $700, но ситуация изменилась, и общие рыночные условия улучшаются.
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