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Царьград

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Как Украина заранее узнаёт о скором массированном ударе: Ответы не из приятных

Как Украина заранее узнаёт о скором массированном ударе: Ответы не из приятных

С мая 2026 года Россия наносит мощные комбинированные удары по украинским тылам, однако перед каждой крупной атакой киевские власти и СМИ заранее предупреждают жителей об опасности — и часто в моменты, когда Владимир Зеленский находится за пределами страны.

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