LBC: школьники раскрыли тайну древнего храма викингов в глубинке Шотландии

Учащиеся британской школы Gordonstoun во время археологической практики обнаружили остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет.
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