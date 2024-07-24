Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    ну а все же Станкевича кто избил? и что это было? зачем сюда приплетать мигрантов?В Самаре избили г...
  • Мария
    Их траты нулевые. Они печатают ничем не обеспеченные фантики. Тратятся только на бумагу для фантиков и на них покупаю...Шольц указал на у...
  • Ирина Евженко
    Нет слов...Она спросила,ее тут ждут?СМИ рассказали об...

Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов

Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов

Россия не отвечает на изъятие своих активов из-за того, что большинство зарубежных активов на территории РФ — это частная собственность и инвестиции, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх