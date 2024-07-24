Политолог рассказал, почему Россия не отвечает на изъятие своих активов

Россия не отвечает на изъятие своих активов из-за того, что большинство зарубежных активов на территории РФ — это частная собственность и инвестиции, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов.
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