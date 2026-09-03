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Лавров связал с больным воображением страх ЕС о возможном вторжении России

Лавров связал с больным воображением страх ЕС о возможном вторжении России

Юрий Смитюк/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал с больным воображением страхи стран Евросоюза того, что на их территорию вторгнутся Вооруженные силы РФ.

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