Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о травмировании ребенка на территории экстрим-парка в Республике Адыгея

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о травмировании ребенка на территории экстрим-парка в Республике Адыгея

Следственными органами СК России по Республике Адыгея расследуется уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.

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