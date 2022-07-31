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Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ в Севастополе с территории города

Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ в Севастополе с территории города

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города.

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