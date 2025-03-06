Где набирались сил и здоровья партийные лидеры СССР, куда простым смертным хода не было Ольга БезродняяСоветский Союз был известен не только своим лидерством в различных сферах, но и уникальной системой здравоохранения, в которой отдыхало руководство страны, набираясь здоровья и сил.