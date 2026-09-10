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В Москве введут в эксплуатацию рекордные 2,5 млн кв м жилья по программе реновации

В Москве введут в эксплуатацию рекордные 2,5 млн кв м жилья по программе реновации

Власти Москвы рассчитывают в 2026 году ввести около 2,5 млн кв. м жилья в рамках программы реновации.

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