РИА Новый день

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Ну да, а потом будет как со Швецией, искали подводную лодку, а потом свалили всё на косяк селёдки которая усиленно др...Дело Скрипалей и ...
  • Татьяна Антонова
    маловато будет. Надо, чтобы он сам почувствовал такое "воспитание"Бил палкой и держ...
  • Лидия Санникова
    Финны тоже в подстилки записались.  Деградируют...Финны на границе ...

На севере Свердловской области разгорается лесной пожар

На севере Свердловской области разгорается лесной пожар

Установившаяся на Урале жара принесла новые природные пожары. По данным МЧС на утро 4 августа, на территории Свердловской области действуют три лесных очага: в Березовском округе (9 гектаров), Сысертском округе (0,65 гектара) и Пелыме (10 гектаров).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх