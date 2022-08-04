На севере Свердловской области разгорается лесной пожар

Установившаяся на Урале жара принесла новые природные пожары. По данным МЧС на утро 4 августа, на территории Свердловской области действуют три лесных очага: в Березовском округе (9 гектаров), Сысертском округе (0,65 гектара) и Пелыме (10 гектаров).