НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 605 подписчиков

Источник назвал сроки передачи в состав флота первого из двух строящихся БДК модернизированного проекта 11711

Источник назвал сроки передачи в состав флота первого из двух строящихся БДК модернизированного проекта 11711

Первый из двух строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" больших десантных кораблей проекта 11711 планируется передать в состав флота в следующем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх