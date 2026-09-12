Из квартиры Рудольфа Фурманова в Петербурге похитили ценности на 150 млн рублей

Из квартиры народного артиста России и основателя театра имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова на Невском проспекте в Санкт-Петербурге пропали деньги и ювелирные изделия общей стоимостью около 150 млн рублей.
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