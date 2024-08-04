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И ещё о первой мировой войне

Этот  пост   был  опубликован     10  лет  тому  назад. Тогда   я      выложила выступление В. Путина на открытии памятника    воинам первой мировой  и  получила  вот такие комментарии:Номер раз: Вот меня ну очень сильно удивляет, что вы так сильно желаете "победы по праву" (хоть и задним числом) в бойне, организованной банкирским кагалом и известной под именем 1МВ.

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