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Беспутин назвал победителя поединка Усик — Джошуа

Беспутин назвал победителя поединка Усик — Джошуа

Украинский боксер Александр Усик одержит победу в бою против британца Энтони Джошуа. Такой точки зрения придерживается непобежденный российский профессиональный боксер, выступающий в полусредней и 1-й средней весовых категориях Александр Беспутин.

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