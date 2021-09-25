Украинский боксер Александр Усик одержит победу в бою против британца Энтони Джошуа. Такой точки зрения придерживается непобежденный российский профессиональный боксер, выступающий в полусредней и 1-й средней весовых категориях Александр Беспутин.
Украинский боксер Александр Усик одержит победу в бою против британца Энтони Джошуа. Такой точки зрения придерживается непобежденный российский профессиональный боксер, выступающий в полусредней и 1-й средней весовых категориях Александр Беспутин.
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