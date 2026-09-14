Герой со сверхвозможностями: ИИ внушает страх в человечество

Китайские спецслужбы предупредили, что искусственный интеллект становится ключевым фактором войн. Как заявил министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь, ИИ превращается из второстепенного элемента в главного игрока на поле боя.
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