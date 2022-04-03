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От зеленого смокинга до маленького черного платья

От зеленого смокинга до маленького черного платья

Дизайнеры бренда Ester Abner — известные трудяги. Каждая капсульная или сезонная коллекция марки может включать до сотни костюмов и платьев для особых случаев: от камерного ужина главного редактора на Неделе моды в Париже до первого свидания.

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