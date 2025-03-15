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Царьград

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Безрадостные сценарии: аналитики назвали самые вероятные причины возможного конца света

Безрадостные сценарии: аналитики назвали самые вероятные причины возможного конца света

На наше счастье, ещё ни одно предсказание о конце света не сбылось. Впрочем, в мире существует множество реальных угроз, способных приблизить этот страшный час.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бор
Следите за уже исчезающей границей Конрада. Как только она перестанет наблюдаться в местах, где всегда уверенно регистрировалась, так сразу же и наступит конец света. Кстати, осталось недолго.
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16 час.
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