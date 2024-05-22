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В Киеве признали отсутствие шансов на прорыв ВСУ

В Киеве признали отсутствие шансов на прорыв ВСУ

США должны разрешить использование оружия своего производства для ударов по России, заявил секретарь совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, признав, что шансов на прорыв в этом году у армии страны нет.

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