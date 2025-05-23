Синоптик Позднякова: в Москве наступает метеорологическое лето

Показатели температуры на метеостанциях Москвы и прогнозы на ближайшие дни указывают на старт метеорологического лета в Москве, сказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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