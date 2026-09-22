Страны G7 призвали хуситов немедленно прекратить боевые действия

Страны G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить боевые действия и атаки на гражданские суда.
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