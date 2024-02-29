В Смоленске появится площадка, на которой будут принимать матчи Российского футбольного союза

Губернатор Смоленской области обсудил вопрос лицензирования стадиона с министром спорта России Олегом Матыциным Стадион Смоленского госуниверситета спорта сможет принимать официальные матчи Российского футбольного союза.
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