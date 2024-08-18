Чемодан с ручками: китайцы создали автомобиль для путешествий

Обычно имидж автомобильной марки складывается на основе качеств ее продукции. Но китайский бренд Jetour сначала решил продвигать автопутешествия, а подходящий для вылазок вне асфальта автомобиль представил только сейчас.
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