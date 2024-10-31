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Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА на регион

Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА на регион

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале объявил угрозу атаки беспилотников. «От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА», — заявил он, отметив, что в регионе все службы полностью готовы.

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