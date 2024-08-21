«Я выбежал из кустов, начал заводить мотоцикл, и по мне стали стрелять»

160 жителей Курской области временно размещены в ПВР в СтупиноПримерно в 100 километрах к югу от Москвы жизнь течет немного иначе: под сенью сосновых деревьев расположены маленькие домики, которые по атмосфере больше напоминают советские пионерские лагеря, знакомые миллениалам.