«Я выбежал из кустов, начал заводить мотоцикл, и по мне стали стрелять»

160 жителей Курской области временно размещены в ПВР в СтупиноПримерно в 100 километрах к югу от Москвы жизнь течет немного иначе: под сенью сосновых деревьев расположены маленькие домики, которые по атмосфере больше напоминают советские пионерские лагеря, знакомые миллениалам.
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