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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин об РПЛ: «Зенит», как всегда, претендент на чемпионство. «Спартак» при Карседо производит хорошее впечатление. «Балтика» и «Локо» – точно нет»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин назвал претендентов на чемпионство в новом сезоне РПЛ .

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