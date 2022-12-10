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Англия — Франция — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 10.12.2022

В четвертьфинальном матче Чемпионата мира в Катаре сборная Франции обыграла Англию со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Орельен Тчуамени и Оливье Жиру, у англичан забитый мяч на счету Харрри Кейна.

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