«Мы ждали 11 лет»: Граудынь выиграл для России первую золотую медаль ЧМ по фехтованию после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. По ходу турнира 19-летний спортсмен побеждал более титулованных соперников, а в финальном поединке разгромил олимпийского чемпиона До Гён Дона со счётом 15:7.