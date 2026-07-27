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«Мы ждали 11 лет»: Граудынь выиграл для России первую золотую медаль ЧМ по фехтованию после возвращения флага и гимна

«Мы ждали 11 лет»: Граудынь выиграл для России первую золотую медаль ЧМ по фехтованию после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. По ходу турнира 19-летний спортсмен побеждал более титулованных соперников, а в финальном поединке разгромил олимпийского чемпиона До Гён Дона со счётом 15:7.

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