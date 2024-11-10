Вирусолог предупредил о заболеваниях с похожими на заражение вирусом Коксаки симптомами Симптомы заражения пришедшим в Россию вирусом Коксаки похожи на проявления некоторых других заболеваний, рассказал академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.