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Банду Овечкина штормит — она не справится с действующим чемпионом. Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон»

Банду Овечкина штормит — она не справится с действующим чемпионом. Прогноз на «Каролина» — «Вашингтон»

Ждем реванша от «Харрикейнз».В ночь с 13 на 14 октября среди всех матчей регулярного сезона НХЛ выделяется встреча «Вашингтона» и «Каролины» с участием амбассадора FONBET и легенды хоккея Александра Овечкина.

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