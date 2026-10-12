Ждем реванша от «Харрикейнз».В ночь с 13 на 14 октября среди всех матчей регулярного сезона НХЛ выделяется встреча «Вашингтона» и «Каролины» с участием амбассадора FONBET и легенды хоккея Александра Овечкина.