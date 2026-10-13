БрГТУ показал в Минске робота-официанта и робота-собаку с ИИ

На международном форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» в Минске Брестский государственный технический университет показал две свои разработки: четвероногого робота с компьютерным зрением, созданного для обучения студентов, и сервисного робота-официанта, которого также программировали для работы библиотекарем.
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