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Царьград

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БрГТУ показал в Минске робота-официанта и робота-собаку с ИИ

БрГТУ показал в Минске робота-официанта и робота-собаку с ИИ

На международном форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» в Минске Брестский государственный технический университет показал две свои разработки: четвероногого робота с компьютерным зрением, созданного для обучения студентов, и сервисного робота-официанта, которого также программировали для работы библиотекарем.

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