Sabah: Пожар в турецком отеле Grand Kartal начался на кухне

Пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Болу, предположительно, начался на кухне - сотрудники оставили включенным гриль и позднее пытались потушить очаг пожара водой вместо огнетушителя.
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