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Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам

Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам

Вы никогда не задумывались над тем, почему с таким рвением мигранты стремятся получить российские паспорта? Мёдом им здесь намазано, в самом деле? Ответ: да.

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Комментарии
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МК
Мария Кравчек
Вот интересно, моей внучке, у которой умерла мама, кроме пенсии не выплачивают никаких пособий. Т.к. записанный в свидетельстве папа работает неофициально. А приезжим платят.
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17 час.
Галина Светлая
Этого быть не должно.
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12 час.
саша дмитренко
а  зачем  платят  пособие  например  в  чечне?  они  и  так  как  кролики  плодятся!
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11 час.

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