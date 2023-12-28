Вы никогда не задумывались над тем, почему с таким рвением мигранты стремятся получить российские паспорта? Мёдом им здесь намазано, в самом деле? Ответ: да.
Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам
Комментарии
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МК
Мария Кравчек
Вот интересно, моей внучке, у которой умерла мама, кроме пенсии не выплачивают никаких пособий. Т.к. записанный в свидетельстве папа работает неофициально. А приезжим платят.
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17 час.
Галина Светлая
Этого быть не должно.
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12 час.
саша дмитренко
а зачем платят пособие например в чечне? они и так как кролики плодятся!
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11 час.
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