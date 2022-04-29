Происшествия

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В Янао сотрудники Центра кинологической службы ОМВД России по г. Салехарду провели экскурсию для детей

В Центре кинологической службы ОМВД России по г. Салехарду прошла встреча с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие».

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