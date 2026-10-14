Спутниковая система связи Starlink не может использоваться для проведения наступательных военных операций, заявил американский предприниматель Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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