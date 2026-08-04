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Хорхе Вальдано: «Футболисту нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское. Если этого не происходит, он теряет связь с реальностью»

Бывший нападающий « Реала » и сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о том, как изменился футбол.

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