Китай призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить военные действия для защиты гражданского населения

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем и призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР.