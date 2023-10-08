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Китай

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Китай призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить военные действия для защиты гражданского населения

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем и призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР.

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