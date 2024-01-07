Россиянка нашла в купленных продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

Петербурженка нашла в продуктах салфетку с посвященным Бандере стихотворением Жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине продуктах салфетку со стихотворением, прославляющим лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру.
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