Россиянка нашла в купленных продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

Петербурженка нашла в продуктах салфетку с посвященным Бандере стихотворением Жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине продуктах салфетку со стихотворением, прославляющим лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру.