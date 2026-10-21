Новый фонд на 50% крупнее предыдущего: часть средств уже направлена на производство электроэнергии, электропередачу и охлаждение дата-центров Blackstone, одна из крупнейших управляющих инвестиционных компаний США, закрыла сбор средств в пятый фонд Blackstone Energy Transition Partners на сумму $8,7 млрд.