Артефакты истории. Камень Розо

История обнаружения этого артефакта относится к 1927 году, когда одни из жителей американского городка Розо (Roseau), расположенного в шате Миннесота, Джек Нельсон выкопал его на своем огороде, где и раньше ему время от времени попадались довольно странные находки - каменные молотки, наконечники стрел, керамические черепки и прочие свидетельства нахождения на этом месте древнего поселения.