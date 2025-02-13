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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    Любая мраморная статуя легко растворится в кислоте! Это же фактически мел!Артефакты истории...
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Артефакты истории. Камень Розо

Артефакты истории. Камень Розо

История обнаружения этого артефакта относится к 1927 году, когда одни из жителей американского городка Розо (Roseau), расположенного в шате Миннесота, Джек Нельсон выкопал его на своем огороде, где и раньше ему время от времени попадались довольно странные находки - каменные молотки, наконечники стрел, керамические черепки и прочие свидетельства нахождения на этом месте древнего поселения.

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Комментарии
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М
ММ
Прибавьте к календарю 5505 лет! По древнерусскому летоисчислению!
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22 час.
VV
Vladimir Vlasov
Что бы камень растворился в кислоте очень сомневаюсь и как он определил, что язык древнерусский, если нет доказательств, что в дохристианской Руси была писменность. Надпись была на кириллице?
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17 час.
М
ММ
Любая мраморная статуя легко растворится в кислоте! Это же фактически мел!
Ответить
12 час.
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