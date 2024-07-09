Киркоров показал редкое фото с Жанной Фриске в день ее рождения

Жанна Фриске была одной из самых востребованных и узнаваемых певиц российской эстрады. Будучи солисткой популярной группы «Блестящие», она покорила сердца миллионов слушателей своей красотой, обаянием и неповторимым вокальным мастерством.
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