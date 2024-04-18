Олег Царёв: Зеленский распечатывает новую коробку с солдатиками?

После снижения планки мобилизационного возраста до 25 лет у многих складывается впечатление, что теперь Зеленский, выражаясь метафорически, распечатывает новую коробку с солдатиками и выставляет их на поле своей смертельной игры.
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