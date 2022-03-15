Барри Троц: «Овечкин готовится к очередному рекорду каждый раз, когда «Айлендерс» приезжают в гости к «Вашингтону». Фантастика»

Барри Троц ответил на вопрос про Александра Овечкин перед матчем НХЛ против «Вашингтона». На данный момент россиянин имеет на своему счету 766 голов в лиге – столько же у Яромира Ягра.
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