Барри Троц: «Овечкин готовится к очередному рекорду каждый раз, когда «Айлендерс» приезжают в гости к «Вашингтону». Фантастика»

Барри Троц ответил на вопрос про Александра Овечкин перед матчем НХЛ против «Вашингтона». На данный момент россиянин имеет на своему счету 766 голов в лиге – столько же у Яромира Ягра.

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